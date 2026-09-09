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Seit 1983 wird der S&P 100 Index berechnet. Die schiere Grösse eines Unternehmens allein reicht nicht, um in diese Teilmenge des S&P 500 aufgenommen zu werden. Weitere Kriterien sind der Streubesitz, der Aktienumschlag und die Profitabilität. Darüber hinaus achtet der Dienstleister S&P Dow Jones Indices auf eine ausgewogene Mischung der Sektoren. Am 21. September wird es im S&P 100 zu einer Rochade kommen. Vier Aktien, darunter der Sportartikelriese Nike, müssen die Auswahl verlassen. Zu den Neulingen zählt Dell Technologies. Der Aufstieg des Computerbauers, der erst vor zwei Jahren in den S&P 500 aufgenommen worden war, folgt auf eine rasante Kursrallye: Seit dem Jahreswechsel hat sich die Aktie um 316% verteuert, sie ist damit der viertstärkste Wert im S&P 500 Index. Zum Artikel IN ZEICHNUNG BIS 15.09.2026 CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES Coupon p.a. Basiswerte Barriere Währung Laufzeit Valor 4.60% Novartis 70% CHF 2.0 Jahre 155586733 9.20% VAT Group 59% CHF 1.5 Jahre 155586734 8.70% Meta Platforms 64% CHF 1.5 Jahre 155586740 8.60% Logitech 59% CHF 1.5 Jahre 155586735 8.00% Partners Group 64% CHF 1.5 Jahre 155586736 18.00% Dell 55% CHF 1.0 Jahr 155586741 14.00% Marvell Technology 49% CHF 1.0 Jahr 155586742 12.00% R&S Group 55% CHF 1.0 Jahr 155586738 8.50% Volkswagen 69% CHF 1.0 Jahr 155586737 9.50% Bayer 59% EUR 1.5 Jahre 155586739 22.00% Dell 55% USD 1.0 Jahr 155586743 • Emittentin: Basler Kantonalbank, Basel (Rating: Fitch AAA, S&P AA+) HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE MINI-FUTURES Richtung Basiswert Stop Loss Level Hebel* Valor Long Dell 488.178 8.07 159922030 Long Dell 457.1212 5.57 159921926 Short Dell 577.1287 7.86 159195425 Short Dell 601.4922 5.73 159922104 WEITERE THEMEN Neue Massstäbe bei Hebelprodukten Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.



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Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente. Hier mehr erfahren Was sind Mini-Futures? Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.



Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.



Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:



Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.



Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.

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