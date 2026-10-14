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|UNDERLYING IM FOKUS: STADLER RAIL
|Runter vom Abstellgleis
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|Sehr geehrte Damen und Herren
Über einen Mangel an Aufträgen kann sich Stadler Rail nicht beschweren. Seit 2016 hat der Orderbestand im Schnitt pro Jahr um 14 % zugenommen. Per 30. Juni verfügte der Zugbauer über ein Auftragsvolumen von CHF 33.3 Mrd. Rein rechnerisch wäre der Konzern damit für neun Jahre ausgelastet. Gleichwohl bewegte sich die Stadler-Aktie bis Anfang 2026 in einem zähen Abwärtstrend. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Zunächst bremste die Corona-Pandemie die Wirtschaft aus und brachte zudem die Lieferketten ins Wanken. Der Krieg in der Ukraine zwang Stadler Rail dazu, ein Werk in Minsk praktisch stillzulegen. Vor knapp zwei Jahren traf auch noch eine Hochwasserkatastrophe am Standort Valencia das Unternehmen schwer. Zwar werden die Folgen der Flut in Spanien noch bis in das kommende Jahr spürbar bleiben. Das Management konnte jedoch nach eigenen Angaben «die Lieferketten inzwischen weitgehend stabilisieren, Produktionsprozesse anpassen und neue Zulieferer gewinnen».
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|IN ZEICHNUNG BIS 20.10.2026
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
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|Barriere
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|Währung
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|Laufzeit
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|Valor
|12.20%
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|Palo Alto Networks
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|49%
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|CHF
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|1.5 Jahre
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|160759246
|8.00%
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|Stadler Rail
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|69%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|160759247
|14.20%
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|Rocket Lab
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|49%
|
|CHF
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|1.0 Jahr
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|160759248
|8.40%
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|Sony ADR
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|59%
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|USD
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|1.5 Jahre
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|160759249
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|•
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|Emittentin: Leonteq Securities AG (Rating: Fitch BBB-)
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|IN ZEICHNUNG BIS 20.10.2026
|CALLABLE BARRIER REVERSE CONVERTIBLES
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|Coupon p.a.
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|Basiswerte
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|Barriere
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|Währung
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|Laufzeit
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|Valor
|4.50%
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|Novartis
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|64%
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|CHF
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|3.0 Jahre
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|155586925
|9.20%
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|Nordex
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|59%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
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|155586926
|8.00%
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|Logitech
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|59%
|
|CHF
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|1.5 Jahre
|
|155586927
|16.70%
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|Idorsia
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|49%
|
|CHF
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|1.25 Jahre
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|155586928
|23.00%
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|Moderna
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|55%
|
|CHF
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|1.0 Jahr
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|155586929
|10.20%
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|On Holding
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|59%
|
|CHF
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|1.0 Jahr
|
|155586930
|9.00%
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|Meta Platforms
|
|69%
|
|CHF
|
|1.0 Jahr
|
|155586931
|9.50%
|
|Heidelberg Materials
|
|59%
|
|EUR
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|1.5 Jahre
|
|155586932
|
|•
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|Emittentin: Basler Kantonalbank, Basel (Rating: Fitch AAA, S&P AA+)
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|HANDELBAR AN DER SIX SWISS EXCHANGE
|MINI-FUTURES
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|Richtung
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|Basiswert
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|Stop Loss Level
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|Hebel*
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|Valor
|Long
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|Stadler Rail
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|28.9103
|
|10.91
|
|160228363
|Long
|
|Stadler Rail
|
|26.8997
|
|6.44
|
|159919360
|Short
|
|Stadler Rail
|
|32.3512
|
|11.06
|
|159919700
|Short
|
|Stadler Rail
|
|33.8005
|
|7.20
|
|159919702
|
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|WEITERE THEMEN
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Neue Massstäbe bei Hebelprodukten
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|Unser Engagement für einen erstklassigen Service, eine wachsende Produktpalette und eine innovative Website - das sind die Grundlagen für den Erfolg auf dem Schweizer Markt.
Transparente Informationen
Umfassende Produktdetails und Markteinblicke für eine fundierte Investitionsentscheidung.
Marktperformance
Entwicklung der Investitionen in Echtzeit.
Realtime-Daten
Mit Realtime-Marktdaten und Benachrichtigungen über wichtige Marktbewegungen immer up-to-date bleiben.
Sichere Umgebung
Sicheres, reguliertes Umfeld mit robustem Anlegerschutz.
Umfangreiche Produktpalette
Zugang zu einer breiten Palette von Hebelprodukten, die auf unterschiedliche Risikobereitschaft und Strategien zugeschnitten sind.
Erweiterte Suchwerkzeuge
Intuitive Such- und Filterwerkzeuge für die perfekten Anlageinstrumente.
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Was sind Mini-Futures?
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|Mini-Futures sind eine flexible und transparente Form von Hebelprodukten, die es Anlegern ermöglichen, an der Kursentwicklung eines Basiswerts mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz zu partizipieren. Doch wie funktionieren Mini-Futures genau und welche Varianten gibt es? Dieser Artikel enthält eine kompakte Einführung zum Thema.
Mini-Futures sind Derivate, die es ermöglichen, auf steigende oder fallende Kurse eines Basiswerts (z. B. Aktien oder Indizes) zu setzen. Sie zeichnen sich durch einen eingebauten Hebel aus, der die potenziellen Gewinne, aber auch die Verluste verstärkt. Im Gegensatz zu klassischen Warrants haben Mini-Futures keine feste Laufzeit, sondern enden erst, wenn das sogenannte Stop-Loss-Level erreicht wird.
Es gibt zwei grundlegende Varianten von Mini-Futures:
Long Mini-Future: Diese Variante profitiert von steigenden Kursen des Basiswerts. Sie eignet sich für Anleger, die eine positive Markterwartung haben.
Short Mini-Future: Diese Variante bietet Chancen bei fallenden Kursen des Basiswerts. Sie ist ideal für Anleger, die auf sinkende Märkte setzen möchten. Auch als Absicherung können sie eingesetzt werden.
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